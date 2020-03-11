Bodrum'da kuruyan Akdeniz Gölü Sulak Alanı havadan görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, büyük çoğunluğu kuruyan Akdeniz Gölü Sulak Alanı, havadan görüntülendi.
11.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:59
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, büyük çoğunluğu kuruyan Akdeniz Gölü Sulak Alanı, havadan görüntülendi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bodrum'da kuruyan Akdeniz Gölü Sulak Alanı havadan görüntülendi
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