27.06.2019 17:15
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Bodrum'da lastik botla kaçmaya çalışan 51 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 göçmen yakalandı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kaçak geçişlerde artış yaşandığı öğrenildi. Dün gece saatlerinde Bodrum Mazı açıklarında lastik bot ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 11 Filistin, 16 Somali, 2 Suriye, 1 Mısır ve 1 Irak uyruklu toplam 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. 10 kişilik lastik bota 31 kişi binen kaçak göçmenler ölümle burun buruna geldi. 112 sağlık ekiplerine yapılan ihbar doğrultusunda olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri, bot içerisinde bulunan aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenleri güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna aldı. Aynı gece yapılan bir başka operasyonda, Bodrum Yahşi Çatal Ada açıklarında lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 9 Filistin, 1 Yemen ve 10 Somali uyruklu olmak üzere 20 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına götürülen 51 göçmen sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan, göçmenlerin hayatlarını hiçe sayarak can yeleği giymedikleri gözlendi.
(Tuba Ayhan/İHA)Bodrum'da lastik botla kaçmaya çalışan 51 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: İHA
muğla , yunanistan , sahil güvenlik , bodrum , Güncel

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