27.06.2019 22:00
Haberler » Güncel » Haber

Bodrum'da lastik botlarda 51 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum

BODRUM açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik botta, toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

BODRUM açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik botta, toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, saat 04.30 sıralarında gelen ihbarla Bodrum 'un kırsal Mazı Mahallesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, lastik bottaki 11'i Filistin , 16'sı Somali , 2'si Suriye , 1'i Mısır ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 31 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik ekipleri, saat 05.30 sıralarında gelen ikinci ihbarla Yahşi açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmenlerden haberdar oldu. Sahil Güvenlik botuyla Çelebi Adası yakınlarında tespit edilerek, durdurulan lastik bottaki 9'u Filistin, 1'i Yemen ve 10'u Somali uyruklu 20 göçmen yakalandı. Her iki olayda yakalanan toplam 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarıyla Turgutreis Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kimlik tespit işlemi yapılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi.


- Muğla
Kaynak: DHA
Somali , Filistin , Bodrum , Güncel

Son Dakika Haberleri
23:34 - Suriye'de TSK gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
23:33 Rıza Kayaalp, ikinci düğününü memleketinde yaptı
23:30 Engelli bireyler, engelsiz şehir Konya'yı gezdi
23:29 Suriye rejim güçlerinden gözlem noktasına saldırı
23:28 Cezaevine ziyarete gelen ikizinin yerine geçip, firar etti
23:27 Hakkari'de kaza kurşunuyla bir asker şehit oldu
23:26 ABD Ticaret Müsteşarlığının İZTO'daki yeni ofisi açıldı