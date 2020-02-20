Haberler » Güncel » Bodrum'da lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Bodrum'da lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden, lastik botla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

20.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:07Bodrum'da lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın ilçesinden, lastik botla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.00 sıralarında, Bodrum'un Yalıkavak açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmen fark etti. Durdurulan lastik bottaki 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya çıkartıldı. Orta Afrika, Filistin, Suriye, Yemen, Kongo, Mısır ve Somali uyruklu olan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:14:52