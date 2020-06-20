Bodrum'da LGS sonrası plajlar doldu

Bodrum'da LGS sonrası plajlar dolduMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle sahiller hareketlendi.

20.06.2020 20:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:46
Bodrum'da LGS sonrası plajlar doldu
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle sahiller hareketlendi.
Türkiye genelinde LGS için saat 15.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar, sıcak havanın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olduğu ilçede halk denize girip, çocuklarıyla zaman geçirdi. Bodrum'un dünyaca ünlü Bitez, Gümbet ve Kumbahçe Plajı'nda 2 metre aralıklarla konulan şemsiyelerin altında güneşlenenlerin bir kısmı sosyal mesafe ve maske kuralına uyarken bazı vatandaşların ise uymadığı görüldü. Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre dizayn edildiği plajlarda, kumsala havlu yayan vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı gözlendi. Denizde de sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği dikkat çekti. Kumsalda yürüyen ve sahilde dinlenen vatandaşların genelinde maske olmadığı da görüldü.
Bodrum'a ilk kez tatil için geldiğini belirten pazarlamacı Yiğit Yılmaz (35), Bodrum genelinde herkesin maske takarak gezdiğini gördüm. Çocuklarımla birlikte sahile gelinceye kadar maskemizi çıkarmadık. Sahilde de herkes koronavirüs önlemlerine karşı dikkatli davranıyor. Burada da şezlonglar arası kurallara göre düzenlenmiş ama maalesef bazı vatandaşlar hem sosyal mesafe kuralını ihlal ediyor hem de maskesiz dolaşıyor dedi. Bodrum’da LGS sonrası plajlar doldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Bodrum, LGS, Güncel, Haber

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