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Bodrum'da lüks villaya kumar baskını

Bodrum'da lüks villaya kumar baskını -Sokağa çıkmadılar ama kumardan da vazgeçmediler -Lüks villa kumarhane çıktı Muğla'nın Bodrum ilçesinde lüks bir villada kumar oynatan 2 kişi jandarma ekiplerinin baskınında suçüstü yakalandı.

11.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:56

Bodrum 'da lüks villaya kumar baskını

-Sokağa çıkmadılar ama kumardan da vazgeçmediler

-Lüks villa kumarhane çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde lüks bir villada kumar oynatan 2 kişi jandarma ekiplerinin baskınında suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 10 kişiye idari yaptırım cezası kesilirken kumar oynatan biri kadın olmak üzere 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Dün gece sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından bir evde kumar oynatıldığı bilgisini alan Jandarma ekipleri Turgutreis mahallesinde lüks bir villaya baskın düzenledi. Suçüstü yapılan baskında 10 kişi kumar masasında yakalandı. İdari yaptırım cezası kesilen şahıslar serbest bırakılırken kumar oynattıkları iddia edilen bir kadın 2 kişi gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralına, evde kal çağrısına uymayan 10 kişinin 14 gün evlerinde karantina altında kalınması da istendi.

Gözaltına alınan 2 kişi ise Jandarma ekipleri tarafında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şahıs idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Bodrum’da lüks villaya kumar baskını

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Bodrum, 3. Sayfa
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