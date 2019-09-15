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Bodrum'da makilik alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

15.09.2019 23:36Bodrum'da makilik alanda yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Turgutreis Mahallesi, Karabağ mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ayrıca Muğla 911 arama kurtarma ekipleri de yönlendirildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılma ihtimali bulunan yangının, yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteriliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Turgutreis Mahallesi, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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