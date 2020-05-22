Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

22.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:48
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Gürece Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerini de tehdit eden yangının kontrol atına alınması için çalışmalar devam ediyor.
Bölgedeki vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bodrum’da makilik ve otluk alanda yangın (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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