Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (3)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

25.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:05
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde site ile villaların yakınındaki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit eden yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyor. Bodrum’da makilik ve otluk alanda yangın (3)

Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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