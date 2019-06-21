21.06.2019 17:37
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Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın - MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ortakent-Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 'ndeki makilik ve otluk alandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ve Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı ekip, alevlere müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, çevredeki iş yerinin önünde bulunan tahta parçalarına da sıçradı.
Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki işletmelerin çalışanları da bahçe hortumları ve kovalarla destek verdi.
Güçlükle söndürülen yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın - MUĞLA
Kaynak: AA
Muğla , Bodrum , Güncel

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