Bodrum'da Maraton Zamanı

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:46



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:46

BODRUM'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen BodRun Ultra Maratonu, 100 kilometre yarışıyla başladı. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Oryantiring Federasyonu İl Temsilciliği ve Unlimited Academy tarafından düzenlenen ve 15 ülkeden yaklaşık 950 sporcunun katıldığı maratona 100 kilometre yarışıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda start verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte sporcular havanın karanlık olması nedeniyle kafa fenerlerinden faydalandı.Koşucular, Bodrum'un dünyaca ünlü Barlar Sokağı, Kumbahçe, Paşatarlası ve Tersaneler bölgesini geçip patika yollardan dağ yoluna girdiler. Koşuculara zaman zaman zorlu anlar yaşatan parkur; Kızılağaç, Çamlık, Güvercinlik bölgesinden geçerek tekrar Bodrum Belediye Meydanı'nda son buluyor. BodRun Ultra Maraton'u 10, 23, 50 ve 100 kilometre olmak üzere 4 farklı etaptan oluşuyor. - Bodrum