Menü
Haberler ›› Güncel ››Bodrum'da Mart ayında deniz keyfi - Güncel

Bodrum'da Mart ayında deniz keyfi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilenler denize girerek serinledi.

12.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:32
Bodrum'da Mart ayında deniz keyfi
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilenler denize girerek serinledi.

Baharın müjdecisi cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte insanlar deniz kenarlarına akın etti. Birçok vatandaş kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar denize girdi. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahilleri vatandaşlarla doldu taştı. Yazdan kalma günlerin yaşandığı turizmin cenneti Bodrum'da esnaf dükkanlarını açmaya başladı. Az sayıda turist Bodrum Kalesi ve turistik yerleri gezmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı Bodrum'da güneşli ve sıcak havanın birkaç gün daha normallerin üstünde seyredeceği öğrenildi.

Nevşehir'den tatile gelen Melihşah Türker çok güzel bir hava olduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı artınca denize girmeyi tercih ettim. Birkaç gündür hava yağmurlu ve soğuktu. Güneşi görünce denize girerek bu günü değerlendirmek istedim. Ülkemizin muazzam güzelliklerinden biri, 4 mevsimi bir arada yaşamak. Bazı şehirlerde kış, bazılarından ilkbahar, Bodrum'da ise yazı yaşıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bodrum, Muğla, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan Güncel
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı Güncel
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı