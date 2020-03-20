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Bodrum'da maske ve kolonya dağıtıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vatandaşlara maske ve kolonya dağıtımı yapıldı.

20.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:20
Bodrum'da maske ve kolonya dağıtıldı
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, vatandaşlara maske ve kolonya dağıtımı yapıldı.
Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü ve yardımcısı Yasin Algın tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar ziyaret edildi, maske ve kolonya dağıtıldı.
Ünlü, yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında evlerde dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştirildiğini, yaşlı ve engellileri ziyaret ettiklerini söyledi.
Mahallede dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceğini belirten Ünlü, 10 bine yakın maske dağıtımı yapıldığını ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Bodrum, Muğla, Güncel

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Manşet 

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