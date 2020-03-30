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Bodrum'da, memleketlerine dönmek isteyen işçiler özel seferlerle ilçeden ayrılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, memleketlerine gitmek isteyen, çoğunluğu inşaatlarda çalışanlar olmak üzere birçok vatandaş, Bodrum Kaymakamlığının koordinesinde gönderiliyor.

30.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:03
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, memleketlerine gitmek isteyen, çoğunluğu inşaatlarda çalışanlar olmak üzere birçok vatandaş, Bodrum Kaymakamlığının koordinesinde gönderiliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerlerinde çalışan işçilerden bazıları, memleketlerine dönmeye karar verdi. Ancak salgına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirler arası otobüslere kısıtlama nedeniyle sefer olmadığı için kaymakamlık devreye girdi.
İşçilerin memleketlerine gidebilmesi için kaymakamlığın koordinesinde belediyenin de destekleriyle yürütülen çalışma kapsamında firmalarla da görüşülerek sefer yapacak otobüsler belirlendi.
İşçiler, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında ve sağlık tedbirleri de alınan otobüslerle, Bodrum Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkış yaptı.
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Bodrum’da, memleketlerine dönmek isteyen işçiler özel seferlerle ilçeden ayrılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel

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Bodrum'da, memleketlerine dönmek isteyen işçiler özel seferlerle ilçeden ayrılıyor

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