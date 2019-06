Bodrum'da midyeciler satış yasağının kalkmasını istedi

BODRUM'da, Ramazan Bayram tatilinde çok sayıda kişinin sokak satıcılarından yedikleri midyeden zehirlenmesi üzerine satış yapmaları geçici olarak yasaklanan midyecilerden 30'u, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ı ziyaret etti. Soruna ortak çözüm üretip, tekrar satış yapmak isteyen midyecilere Aras, bir an önce hijyen kuralları ile ilgili eksiklerini tamamlamalarını ve alınan numunelerin laboratuvar sonuçlarının uygun çıkması halinde yasağın kaldırılacağını söyledi.Bodrum'da Ramazan Bayramı arifesi olan 3 Haziran ve sonrasındaki 2 günde 50'nin üzerinde kişi, sokakta seyyar satıcılardan aldıkları midye dolmaları yedikten sonra rahatsızlandı. Hastanelere gidenler, tedavileri yapılıp, taburcu edildi. Bunun üzerine harekete geçen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri de sokaklarda midye dolma satışının önlenmesi için çalışma başlattı. Bodrum Belediyesi'nce sokakta midye satışı durduruldu. Midye satışının durdurulması belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla "Bodrum'da, açıkta midye dolma satışları, halkımızın son günlerde yaşadığı gıda zehirlenmesi vakaları dolayısıyla bir süreliğine durdurulmuştur. Halk sağlığını tehdit eden gıdalarla ilgili harekete geçen belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerekli denetimlere başlamıştır. Vatandaşlarımızın bu süre zarfında, nerede üretildiği belli olmayan ve açıkta satılan midyeleri tüketmemeleri önemle rica olunur" diye duyuruldu.MİDYECİLER ORTAK ÇÖZÜM YOLU İSTEDİBodrum'da 9 günlük tatil boyunca midyeden zehirlenenlerin sayısının 203 kişiye ulaştığı bildirildi. Sokakta midye satışı yasağı devam ederken, 30 midye satıcısı, bugün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.Midyeciler, satış yapmaya yeniden başlamak istediklerini belirterek, sorunun kaynağını bulmak ve midye satışında Türkiye'ye rol model olabilmek için neler yapılması gerektiği konusunda Başkan Aras ile görüş alışverişinde bulundu. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Tanju Aksu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan da görüşmeye katıldı. Yaklaşık 30 senedir Bodrum'da midye sattıklarını ve bugüne kadar böyle bir sorun yaşamadıklarını söyleyen midyeciler, Bodrum Belediyesi ile ortak çözüm yolu bulmak istediklerini Başkan Aras'a iletti.'HALK SAĞLIĞI BELEDİYENİN SORUMLULUĞUDUR'Başkan Aras da Bodrum'da iş yapan esnafın mağdur olmasını istemediklerini; ancak halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, şunları söyledi:"Bu zinciri kontrol edeceğiz. İlk önce bu işin üretimini kontrol edeceğiz. Öncelikle il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri vasıtası ile midyenin nereden alındığını, nereden geldiğini, menşeini tespit etmemiz gerekiyor. Bunu bir sisteme oturttuğumuz taktirde bir daha böyle bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Biz bu riske giremeyiz. Halk sağlığı belediyenin bire bir sorumluluğudur. Bu nedenle satışları durdurduk çünkü hangi midyenin sağlığa zararlı olduğunu bilemeyiz. Bu önlemi derhal almak zorundaydık. Bunu çoluk çocuk yiyor. Midye, çok çabuk bakteri üreten bir gıda. Eğer uygun şartlarda üretilip satılmazsa ciddi sağlık problemlerine neden olur."'TEPSİYLE MİDYE SATIŞI YASAK'Başkan Aras, Bodrum'da satılan midyelerin üretim yerlerini de denetleyeceklerini vurgulayarak, "İmalathanelerimiz restoran mutfağı gibi olmalı. Bir gıda ürünü üretiliyor çünkü. Biz restoran mutfaklarını nasıl denetliyor ve bazı standartlar ortaya koyuyorsak sizin mutfağınızı da aynı şekilde denetleyeceğiz. Ondan sonra size de ruhsat vereceğiz. Bu iş ancak böyle yürür. Şu an bu işin altyapısını oturtmaya çalışıyoruz. Standartlara uygun üretim yapıyorsanız daha sonra sokakta sattığınız koşulları denetleyeceğiz. Midye, güneşin altında tepsiyle satılamaz. Bunu kesinlikle yapmayın. Sabit noktalara izin verdik. Ancak tepsiyle satışı durdurduk. Sabit noktalara da soğutuculu bir sistem düşünelim. Bu iş modern, çağdaş yerlerde nasıl yapılıyorsa öyle yapalım" diye konuştu.Gereken standartların yerine getirilmesinin ardından uygun şartlarda midye satışlarının başlayabileceğini belirten Başkan Aras, "Sonuçta midye sahillerin vazgeçilmezi. Bizim de yıllardır tükettiğimiz bir ürün ama gerçekten de uygun şartlarda üretilmesini sağlamak zorundayız. Biz İlçe Tarım Müdürlüğü ile ortak çalışarak bunu denetleyeceğiz" dedi.PLANKTON PATLAMASI NEDEN OLDUMidyeciler de ürettikleri her ürünü ilk önce kendilerinin yediklerini ve böyle problemin ilk kez yaşanmasından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, denetimlere hazır olduklarını söyledi.Midye üreticisi Akın Durmaz, olayın plankton patlaması nedeniyle meydana geldiğini ileri sürerek, "Bu sene yoğun yağmurlarla birlikte denizde plankton patlaması yaşandı. Gözle görülmeyen ancak yoğun olduğunda denizin rengini değiştirerek kendini belli eden bir canlı. Bu 8-10 senedir midyeye hiç zarar vermemişti. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini de şaşırtan bir durum. Şimdi tahliller yapıldı, bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrası Başkan Aras midyecilerden, bir an önce eksiklerini tamamlamalarını isteyerek, alınan numunelerin laboratuvar sonuçları doğrultusunda satışlara yeniden başlayabileceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

- Muğla