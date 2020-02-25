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Bodrum'da minik öğrencilerinden geri dönüşüm merkezine ziyaret

Bodrum ilçesinde anaokulu öğrencileri, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti.

25.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:52Bodrum'da minik öğrencilerinden geri dönüşüm merkezine ziyaret
ilçesinde anaokulu öğrencileri, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti.
Gülümser Mehmet Danacı Anaokulu öğrencileri, evlerinde ve okullarında biriktirdikleri geri dönüşebilen atıkları da yanlarında getirdikleri ziyarette, yetkililerden geri dönüşümün faydaları, evlerde geri dönüşüme verilebilecek malzemeler hakkında bilgi aldı.
Yetkilileri dikkatle dinleyen minikler, getirdikleri atıkları kendi elleriyle tesiste geri dönüşüme gönderdi.
Anaokulu öğretmeni Leyla Açığ, yaptığı açıklamada, ziyareti "eTwinning" projesi kapsamında gerçekleştirdiklerini, amaçlarının çocuklara doğa sevgisi aşılamak olduğunu söyledi.

Bodrum, Bitez, Güncel

Kaynak: AA

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