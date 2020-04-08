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Bodrum'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

08.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:27
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde iki motosikletin çalındığı şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlıkları gerçekleştirdikleri iddia edilen H.I, H.H. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, H.I. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada motosiklet hırsızlığı anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, başında kask bulunan bir kişinin bir süre başka bir motosiklet üzerinde bekleyip etrafı gözetledikten sonra yanındaki motosikleti çalıştırıp bölgeden uzaklaşması yer alıyor. Bodrum’da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Bodrum, Muğla, Güncel
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