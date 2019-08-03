Haberler» kultur-sanat» Haber

Bodrum'da "Mozaik çağdaş sanatlar sergisi" açıldı

Bodrum ilçesinde, dört sanatçının katılımıyla "Mozaik çağdaş sanatlar sergisi" açıldı.

03.08.2019 16:11 Bodrum'da
Bodrum ilçesinde, dört sanatçının katılımıyla "Mozaik çağdaş sanatlar sergisi" açıldı.
Küratörlüğünü Yurdagül Arslan'ın yaptığı, D-Marin Turgutreis Yacht Club Art Galery 2019 yılı sanat takviminin beşinci sergisi "Mosaicontemporary II", sanatseverlerle yeniden buluştu.
Sergide, günümüzde sıklıkla karşılaşılan bilindik üretimlerin aksine, cam, kredi kartı, mermer, taş, seramik ve polimer kilin kullanıldığı Ayşen Bala, Aslı Güngör Boncaoğlu, Selda Özhan Alp ve Osman Tüfekçi imzalı eserler beğeni topladı.
Dört sanatçının birbirinden değişik eserleri, 8 Ağustos'a kadar gezilebilir.

Turgutreis, Bodrum, Yacht, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
17:19   35. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri
17:08   Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam öldü
16:59   Sıcaktan bunalan işçiler havuz inşaatında serinliyor
16:33   "Edebiyat, dünyada aktif rol oynuyor"
16:11   Bodrum'da "Mozaik çağdaş sanatlar sergisi" açıldı
16:06   Tunceli'de yiyecek arayan yaban keçileri kara yoluna indi
15:48   Ümraniyeliler 'Boğaz'da İstanbul tarihine yolculuk yaptı