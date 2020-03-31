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Bodrum'da müzik öğretmenleri "evde kal" şarkısı besteledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğretmenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çektikleri video kliple "evde kal" çağrısına destek verdi.

31.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:16
Bodrum'da müzik öğretmenleri
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde öğretmenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çektikleri video kliple "evde kal" çağrısına destek verdi.
İlçede görev yapan 9 müzik öğretmeni, salgının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan "evde kal" çağrılarına destek vermek amacıyla şarkı besteledi.
Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle evde kalanlar için moral ve umut olması amacıyla hazırlanan şarkıda, "Hayat eve sığar" ifadeleri vurgulandı. Şarkıyı ev ortamında seslendiren öğretmenler, cep telefonlarıyla o anları kaydedip video klip de hazırladı.
Hazırlanan video klip sosyal medyadan da paylaşıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, yaptığı açıklamada, "evde kal" çağrısına destek verdiklerini söyledi. Korkmaz, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Kültür Sanat
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