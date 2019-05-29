Bodrum'da öğrencilerden "atık malzeme" defilesi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerden oluşan defile ilgi gördü.Bodrum Belediye Başkanlığınca, Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.Kumbahçe Meydanı'nda, çevre duyarlılığının artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen organizasyonda renkli görüntüler yaşandı.Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ile başlayan etkinlik, panelle devam etti.Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt'un da katıldığı programda, sanatçı Mihriban Er'in sunuculuğunda, Saliha-Veysel Oktay İlk ve Ortaokul öğrencileri atık malzeme defilesi yaptı.Atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri sergileyen öğrenciler, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Çuvaldan pantolon, çöp poşetinden pelerin, gazoz kapaklarından taç gibi atık malzemelerden yapılan kıyafetlerin sergilenmesinin ardından, heykeltıraş Kader Aktü ve öğrencilerin katılımıyla üç boyutlu balık heykeli performansı gerçekleştirildi.Etkinlikte, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Çevre Kirliliği-Temiz Çevre Mutlu Gelecek" temalı kısa oyun da izleyicilerin beğenisini topladı.Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının stant açtığı etkinliğe, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, etkinlik alanında açılan "Denize En Çok Mavi Yakışır" fotoğraf sergisini de gün boyu ziyaret etti.