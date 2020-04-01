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Bodrum'da öğrencilere görüntülü akademik danışmanlık

Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde uzaktan eğitimlerine devam eden öğrencilere aynı zamanda görüntülü olarak akademik danışmanlık da veriliyor.

01.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:27
Bodrum'da öğrencilere görüntülü akademik danışmanlık
Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde uzaktan eğitimlerine devam eden öğrencilere aynı zamanda görüntülü olarak akademik danışmanlık da veriliyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye 'de ve dünyada sosyal izolasyonun zorunlu hale geldiği, yüz yüze etkileşimin sınırlandığı dönemde, Bodrum eğitim ailesi olarak yarınların teminatı çocuklar için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.
Zor dönemi insanların birbirine kenetlenerek ve üretmeye devam ederek atlatacağına değinen Korkmaz, şunları ifade etti:
"Şartlar ne olursa olsun birlikte hareket ettiğimiz sürece her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak süreci etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmek üzere akademik danışmanlık projesi sürerken, öğrencilerimizle görüntülü görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede öğrencilerimize ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olduğumuzu göstererek, onlara rehber olmaya devam ediyoruz. Bu zor günlerde gönüllü olarak görüntülü görüşme yapan ve çalışmalara destek veren kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ederim."
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Kaynak: AA

Etiketler: Aslan Korkmaz, Türkiye, Bodrum, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bodrum'da öğrencilere görüntülü akademik danışmanlık - Haberler

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