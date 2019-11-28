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Bodrum'da öğretmenler korosu konser verdi

24 Kasım Öğretmenler günü etkinleri kapsamında Bodrum'da sahne alan öğretmenlerden oluşan koro, seslendirdikleri eserlerle izleyicilerin beğenisini kazandı.

28.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:32Bodrum'da öğretmenler korosu konser verdi
24 Kasım Öğretmenler günü etkinleri kapsamında 'da sahne alan öğretmenlerden oluşan koro, seslendirdikleri eserlerle izleyicilerin beğenisini kazandı.
Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde, 24 Kasım Haftası dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğünce program gerçekleştirildi. Programda öğretmenlerden oluşan koro tarafından konser verildi.
Etkinlik, öğretmenler tarafından kurulan halk oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Gösterinin ardından öğretmenler korosu sahne aldı.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yaptığı konuşmada, öğretmenlerin etkinliğe üç hafta gibi kısa bir sürede hazırlandığını söyledi.
Töre, öğretmenlerin profesyonel ses sanatçıları gibi performans sergilediğini anlattı.
Koro şefi müzik öğretmeni Serap Erkefeli, orkestra şefi müzik öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ ve Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Müdürü Arzu Gül'ün sunumuyla gerçekleştirilen konser sonunda öğretmenler ve misafirler toplu hatıra fotoğrafı çekildi.
Konsere, Bodrum Belediye Başkan yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bodrum, Güncel

Kaynak: AA

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