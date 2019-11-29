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Bodrum'da öğretmenler yemekte bir araya geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemek düzenlendi.

29.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:08Bodrum'da öğretmenler yemekte bir araya geldi
'nın ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemek düzenlendi.
Hayırsever Mandalinci ailesi tarafından Akyarlar Mahallesi'ndeki bir restoranda verilen yemekte, Amiral Okulu yöneticileri ve öğretmenler, keyifli dakikalar yaşadı. Öğretmenler, canlı müzik eşliğinde eğlendi.
Amiral Turgutreis Ortaokulu Müdürü Mehmet Pekdemir, hayırsever Mandalinci ailesine teşekkür ederek, Mandalinci ailesinin eğitim sürecinde hep yanlarında olduğunu ifade etti.
Akçaalan Mahalle Muhtarı Cumhur Bayırlı ise mahallesinde bulunan okulu temsilen geceye katıldığını, büyük keyif aldığını, öğretmenlerin yanında bulunmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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