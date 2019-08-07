Haberler» Güncel» Haber

Bodrum'da orman yangını (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

07.08.2019 16:50
Bodrum'da orman yangını (2)
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.
Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan yangın bölgesine, hava ve kara desteği için Nazilli ve İzmir'den 2 helikopter ile arazöz ve iş makinesi sevk edildiği bildirildi.

İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:18   Konyaaltı'nda Kurban Bayramı hazırlıkları tamam
18:18   Otomobil motoruna giren yılan paniğe neden oldu
18:18   Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası
18:16   Çeşme'de makiler alanda çıkan yangın, 15 hektarda etkili oldu
18:16   Balık avına çıkan gencin denizde kaybolması
18:16   ARAÇ MOTORUNA GİREN YILAN PANİĞE NEDEN OLDU
18:16   İngiliz mahkemesi, Marmaris'teki işletmeciyi haklı buldu