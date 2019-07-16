16.07.2019 16:27
Haberler» Güncel» Haber

Bodrum'da orman yangını

Bodrum

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Gündoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan 9 helikopterle müdahaleye başlanırken, Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip de olay yerine sevk edildi. Söndürme çalışmalarının helikopterlerin yanı sıra 12 arazöz, 1 dozer ve orman ekipleri tarafından sürdürüldüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Gündoğan, Bodrum, Muğla, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:42   Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu: FETÖ ile amansız mücadelemiz devam ediyor
18:41   Kayseri Valiliğinden FETÖ açıklaması
18:41   Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Çatak'ta
18:41   Zehirlenen Iraklı 4 kardeş, hastaneye kaldırıldı
18:40   Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Çatak'ta
18:38   Baskında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı
18:35   Hastanede yangın çıktı, binada bulunan 27 hasta tahliye edildi