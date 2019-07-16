16.07.2019 19:32
Haberler» Güncel» Haber

Bodrum'da orman yangını

Bodrum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Gündoğan Mahallesi, Yayladağ mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 7 helikopter, 11 arazöz, 6 su tankeri ve iki dozer, 60 orman işçisi ile çok sayıda itfaiye ekibince müdahale edildi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.
Bölge sakinlerinin de alevleri söndürmeye destek verdiği yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Gündoğan, Bodrum, Muğla, Güncel

Son Dakika Haberleri
05:02   ANKARA Yanlışlıkla sıkılan biber gazı 9 öğrenciyi hastanelik etti
05:01   Yanlışlıkla sıkılan biber gazı  9 öğrenciyi hastanelik etti
04:57   Yanlışlıkla sıkılan biber gazı  9 öğrenciyi hastanelik etti
04:57   Başkentte kız öğrenci yurdunda "biber gazı" paniği
04:19   Suudi Arabistan'dan Yeni Zelanda saldırısı kurbanlarının yakınlarına "hac hediyesi"
03:53   Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki
03:35   ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı