Bodrum'da ormanda dövdükleri kişinin görüntüsünü paylaşan 4 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda dövdükleri kişinin görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

28.05.2020 00:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:29
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda dövdükleri kişinin görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar Y.T, H.B.T, O.D. ve R.E, yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan şüphelilerden firari Ö.E'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Mayıs'ta, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, R.E'nin ormanlık alanda darbedildiğini ve şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarını alenen aşağıladığını tespit ederek çalışma başlatmıştı. Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun yönettiği eş zamanlı operasyonda "Tutkanlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün üyeleri yakalanmıştı. Bodrum’da ormanda dövdükleri kişinin görüntüsünü paylaşan 4 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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