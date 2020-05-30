Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen havyan ev kedisi çıktı - MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir vatandaş tarafından ormanlık alanda görüntülenen hayvanın ev kedisi olduğu ortaya çıktı.

30.05.2020 22:05 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:10
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir vatandaş tarafından ormanlık alanda görüntülenen hayvanın ev kedisi olduğu ortaya çıktı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü doktor öğretim görevlisi Yasin İlemin ile Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da ormanlık alanda jaguara benzeyen hayvan göründüğü haberleri üzerine bölgede araştırma yaptı.
Yapılan incelemelerde hayvanın büyük bir ev kedisi olduğu belirlendi.
Dr. İlemin, AA muhabirine, Bodrum'un turistik bir bölge olduğunu, bu nedenle insanların çeşitli yollarla jaguar da beslemiş olabileceğini düşündüklerini ve araştırma gereği duyduklarını söyledi.
İncelemelerde bölgede yabani bir hayvanla karşılaşmadıklarını belirten İlemin, şöyle konuştu:
"Hayvanın kedi olduğunu ve aynı istikamette yine gezindiğini videoya kaydettik. Bu bölgede Anadolu parsı 1980'lerin sonuna kadar yaşamıştı, buranın doğal bir türüydü. Yalnız siyah olması bizi şüphelendirmişti. Ancak jaguar Güney Amerika türü. Hayvanın sırt yüksekliği diz kapağı altında. Jaguar bir yaban kedisi olarak Anadolu parsından iri ve yüksek bir hayvandır. Buradan bu hayvanlar geçseydi, muhtemelen ölçtüğümüz kayanın tam tepe noktasında hatta üzerinde olacaktı."
Bitez Mahallesi'nde dün, ağaçları sulamak için bir siteye giden Turgay Gelmez, sarp arazide kendisine yaklaşık 100 metre mesafede cinsini bilmediği bir hayvanla karşılaşmış, cep telefonu kamerasıyla görüntülemişti. Bodrum’da ormanlık alanda görüntülenen havyan ev kedisi çıktı - MUĞLA

Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD’de Trump, destekçilerini Beyaz Saray’a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Haber
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü Haber
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Kasap Nusret Gökçe’nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4’ü kardeş Haber
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd’un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Haberler››Güncel››Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen havyan ev kedisi çıktı - MUĞLA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:03: Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Haber 21:59: Hataylı şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı - Haber 21:49: Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin soruşturma - Haber 21:45: Son dakika haberi | Minneapolisliler protestolarda hasar gören yerleri temizliyor - MİNNEAPOLİS - Haber 21:43: Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS ilgili bilgilendirici video paylaşımı - Haber 21:09: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı - Haber 21:07: İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı - Haber 20:45: George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı - Haberler 19:28: Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı - Haber 07:55: 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu - Haber