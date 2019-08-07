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Bodrum'da ormanlık alanda yangın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

07.08.2019 15:40 Bodrum'da ormanlık alanda yangın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Mumcular Mahallesi'nin doğusunda bulunan ormanlık alanda, bugün saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede çıkan yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi. Havadan 3 helikopterin de müdahale ettiği yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor. Öte yandan yangının, Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında olması tedirginlik yarattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yangından görüntüler DHA FEED' TEN GEÇİLİYOR

BODRUM/DHA



Bodrum, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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