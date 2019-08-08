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Bodrum'da ormanlık alanda yangın (4)

BODRUM VE MİLAS'TAKİ YANGINLARDA 46 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDUMuğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkar orman yangınlarında 46 hektarlık ormanlık alan küle döndü.

08.08.2019 04:14 Bodrum'da ormanlık alanda yangın (4)

BODRUM VE MİLAS'TAKİ YANGINLARDA 46 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkar orman yangınlarında 46 hektarlık ormanlık alan küle döndü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Bodrum'un Mumcular mahallesi Karası mevkiinde başlayan yangına saat 14: 25 de ilk müdahale yapıldı. Yangına  39 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 31  su tankeri, 12  pikap, 14  helikopter, 10 dozer, 10 trayler, 18 teknik personel, 6 memur, 270 yangın söndürme İşçisi, 6 jandarma, 10 belediye personeli söndürme çalışmalarına katıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milas'ın Tuzabat mahallesi Boğa Yokuşu mevkiindeki yangın söndürme çalışmalarına ise 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 4 pikap 3 helikopter, 1 dozer, 1 trayler, 5 teknik personel, 2 memur, 35 işçi katıldı" dedi.

Müdür Demirci, Bodrum'da ki orman yangınında 40, Milas'taki yangında ise 6 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.



Bodrum, Milas, Güncel

Kaynak: DHA

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