Bodrum'da ormanlık alanda yangın (4)

BODRUM VE MİLAS'TA 46 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 46 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Bodrum'un Mumcular Mahallesi Karası mevkiinde başlayan yangına saat 14.25'te ilk müdahale yapıldı. Yangına 39 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 31 su tankeri, 12 pikap, 14 helikopter, 10 dozer, 10 trayler, 18 teknik personel, 6 memur, 270 yangın söndürme İşçisi, 6 jandarma, 10 belediye personeli söndürme çalışmalarına katıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milas'ın Tuzabat Mahallesi Boğa Yokuşu mevkiindeki yangın söndürme çalışmalarına ise 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 4 pikap 3 helikopter, 1 dozer, 1 trayler, 5 teknik personel, 2 memur, 35 işçi katıldı" dedi.

Müdür Demirci, Bodrum'da 40, Milas'ta ise 6 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.