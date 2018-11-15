Bodrum'da Otel Yöneticileri ve Personel Çevre Temizliği Yaptı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde bulunan beş yıldızlı bir otelin yöneticileri ve çalışanları çevre temizliği yaptı.
Daha önce sezon ortasında sosyal sorumluluk projesi çevre etkinliği programı çerçevesinde ilki yapılan "Hilton
Hotels & Resort'nun Temiz insan Temiz Çevre" programına sezon sonunda da devam etti.
Mandarin Otel, Hilton Bodrum Otel önünden başlayan temizlik çalışması, Gölköy
bağlantı yolu boyunca çok sayıda otel personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinliğe, başta otelin insan kaynakları müdürleri olmak üzere, diğer idarecileri de destek verdi.
Muğla,Bodrum
15 Kasım 2018 Perşembe 13:41