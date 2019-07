Bodrum'da otelde silahlı kavga: 1 ölü (2)

TUTUKLANDI

Bodrum'da, otelde çıkan kavgada Mert Can Ilgın'ı (21) tabancayla vurarak, öldüren Murat Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mert Can Ilgın'ın öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Bursa'dan eşiyle tatile gelen kaportacı Murat Aydın, olay günü, aynı otelde kız arkadaşıyla beraber tatil yapan Mert Can Ilgın'ı, iddiaya göre, küfürlü konuştuğu için uyardı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Otel görevlileri, araya girerek, ikiliyi uyardı. Tartışmadan bir süre sonra Aydın ile Ilgın arasında, otelin üst katında karşılaşmaları üzerine kavga çıktı. Ilgın'ın kavgada yumruk attığı Aydın, belinden tabancasını çıkardı. Bu sırada eşi araya girip, Aydın'ı uzaklaştırmak istedi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Mert Can Ilgın, bu sırada Murat Aydın'ın eşine yumruk attı. Bunun üzerine iyice sinirlenen Aydın, 7,65 milimetre çapındaki tabancasını ateşledi. Ilgın, göğsüne isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mert Can Ilgın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

5 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Mert Can Ilgın'ın, yaklaşık 5 ay önce babasını kaybettikten sonra ailesiyle yaşadığı Bodrum'dan Aydın'a taşındığı ve olay günü tatil için Bodrum'da olduğu öğrenildi.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),