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Bodrum'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

09.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:15
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Gümbet Kavşağı yakınlarında park halindeki 48 TP 626 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki bir restoran çalışanının yangın söndürme tüpü ile müdahale ettiği yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibince söndürüldü.
Yangını söndürme çalışmasını, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Bodrum'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

Etiketler : Bodrum, Muğla, Güncel
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