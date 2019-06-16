16.06.2019 20:03
Haberler»Güncel » Haber

Bodrum'da özel uçak pistten çıktı

Bodrum

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
21:18 İşçileri taşıyan pikap şarampole devrildi: 6 yaralı
21:18 Yıldırım: "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır.
21:18 Erzincan'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü
21:16 Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a dikkat çeken hediye!
21:16 Bodrum'da "En Baba Tavla Turnuvası" düzenlendi
21:16 Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi.
21:15 Mustafa Kaplan MKE Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı