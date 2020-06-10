Bodrum'da plaj ve meydanda maske ve sosyal mesafe denetimi

Bodrum'da plaj ve meydanda maske ve sosyal mesafe denetimiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde güneşli havayı görenler sahile koştu.

10.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:06
Bodrum'da plaj ve meydanda maske ve sosyal mesafe denetimi
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde güneşli havayı görenler sahile koştu. 65 yaş üzeri kişiler de pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esneklik yapılması sayesinde torunlarıyla vakit geçirme fırsatı bulurken ortaya renkli görüntüler çıktı. Polis, plajda sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayanları uyardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki denetimlerde ise maske takmayan 35 kişiye 364'er TL para cezası kesildi.
Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum,'da sıcak havayı değerlendirmek isteyenler denize girdi, güneşlendi. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede, sahiller doldu. Bodrum'da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarını tercih edenler, sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak denizin keyfini çıkardı. Kimi 65 yaş üzeri kişilerde sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesiyle, sahilde torunlarıyla vakit geçirebilme fırsatı buldu.
POLİS MASKE DENETİMİ YAPTI
Polis ekipleri sahilde denetim yapıp, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı. Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu tarafından geçen 13 Mayıs'ta alınan karar ile il genelinde maskesiz sokağa çıkılmasının yasak olması nedeniyle Belediye Meydanı'nda da polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Maskesini hiç takmayan, maskeyi çenesine geçiren ya da sadece ağzını kapatacak şekilde takanlarla ilgili polis ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarların da değerlendirerek kontroller gerçekleştirdi. Usulüne uygun şekilde maske takmayan kişiler uyarıldı. Hiç maske takmayan 35 kişiye ise kişi başı 364TL para cezası kesildi. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. Bodrum’da plaj ve meydanda maske ve sosyal mesafe denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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