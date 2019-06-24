24.06.2019 17:58
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bodrum'da plajda şortunu çıkaran teşhirciye meydan dayağı

Bodrum

Bodrum'da denizden çıktıktan sonra duş almaya giden şahıs herkesin içinde şortunu indirince çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildi.

Bodrum 'da denizden çıktıktan sonra duş almaya giden şahıs herkesin içinde şortunu indirince çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Akyarlar Mahallesi Karaincir koyunda denize giren E.A.P. isimli şahıs denizden çıktıktan sonra duş alırken üzerindeki şortunu indirdi. Sahilde bulunan vatandaşlar durumu görünce şahsı darp etti. iddiaya göre şahsın alkollü olduğu ve tur teknesinde de şortunu çıkardığı ve teknede bulunan turistleri rahatsız edici hareketlerde bulunduğu öğrenildi. Şahsın vatandaşlar tarafından darp edildiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen E.A.P.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Akyarlar , Bodrum , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:11 Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı
19:08 İki gün önce kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
19:06 Kartal'da çöken bina davasında sanıklar hakim karşısında
19:04 Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü
18:56 Seri katil Rum subayına 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
18:54 Otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
18:54 Reçel kavanozundan uyuşturucu çıktı