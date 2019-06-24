24.06.2019 18:31
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Bodrum'da plajda şortunu çıkaran teşhirciye meydan dayağı

Bodrum

Bodrum'da denizden çıktıktan sonra duş almaya giden şahıs herkesin içinde şortunu indirince çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildi.

Bodrum 'da denizden çıktıktan sonra duş almaya giden şahıs herkesin içinde şortunu indirince çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Akyarlar Mahallesi Karaincir koyunda denize giren E.A.P. isimli şahıs denizden çıktıktan sonra duş alırken üzerindeki şortunu indirdi. Sahilde bulunan vatandaşlar durumu görünce şahsı darp etti. iddiaya göre şahsın alkollü olduğu ve tur teknesinde de şortunu çıkardığı ve teknede bulunan turistleri rahatsız edici hareketlerde bulunduğu öğrenildi. Şahsın vatandaşlar tarafından darp edildiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen E.A.P.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Akyarlar , Bodrum , Güncel

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