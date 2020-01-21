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Bodrum'da polis ekibi, yaralı kediyi veterinere götürüp tedavi ettirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis noktası önündeki yaralı kedi, emniyet mensuplarınca götürüldüğü veteriner tarafından müdahale edildi.

21.01.2020 22:34 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:36
'nın ilçesinde polis noktası önündeki yaralı kedi, emniyet mensuplarınca götürüldüğü veteriner tarafından müdahale edildi.
İlçedeki kontrol noktasındaki güvenlik güçlerince yaklaşık 5 aydır beslenen kedinin yaralı olduğunu fark eden polisler, kediyi ekip otosuyla veterinere götürdü.
Sol arka bacağındaki yarasına pansuman yapılıp üç dikiş atılan dişi kedi, operasyonla kısırlaştırıldı.
Veteriner Yasin İnce, AA muhabirine, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
ekiplerine duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden İnce, "Kedinin bacağında yırtık oluşmuş, dikiş uygulaması olmadan kapanması zordu, yara büyüyebilirdi. Tedavisini yaptık." dedi.
Bodrum'da polis ekibi, yaralı kediyi veterinere götürüp tedavi ettirdi

Bodrum, Muğla, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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