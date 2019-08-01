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Bodrum'da rap rüzgarı

Bodrum'da sahne alan ünlü rapçi Norm Ender söylediği rap şarkılarla yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gün yaşattı.

01.08.2019 14:38 Bodrum'da rap rüzgarı
Bodrum'da sahne alan ünlü rapçi Norm Ender söylediği rap şarkılarla yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Bodrum'da sahne alan Norm Ender için yüzlerce kişi tren beache akın etti. Denizin ve sahil tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler Norm Ender ile coştu. Yalıkavak tren beachi dolduran tatilciler bazı rap şarkılara eşlik etmeye çalıştı. Söylediği rap şarkılarla unutulmaz bir gün yaşatan Norm Ender yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Yalıkavak tren beach sahilinde denize girenler denizden çıkıp konsere katıldı. Rap şarkılara doyan tatilciler Norm Ender'in bol bol fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştı. - MUĞLA

Bodrum, Magazin

Kaynak: İHA

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