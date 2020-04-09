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Bodrum'da restoran alev alev yandı

Bodrum'da kapalı olan bir restoran tahliye işlemi yapılırken alev alev yanarak kül oldu.

09.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:41
Bodrum'da restoran alev alev yandı
Bodrum 'da kapalı olan bir restoran tahliye işlemi yapılırken alev alev yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre; Hilmi Uran Meydanı'nda faaliyet gösteren ve korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan bir restoranda tahliye işlemi yapılırken elektrik aksamından yangın çıktı. Restoranın ikinci katındaki depoyu saran alevler, hızla büyüdü. İtfaiye , 112 Acil Sağlık, polis, bekçi ve zabıta unsurları, yangın yerine geldi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, binanın ön ve yan kısımlarından alevlere müdahale etti. Seyyar merdivenle ikinci kata çıkmaya çalışan itfaiye ekipleri, alev ve dumanların yoğunluğu nedeniyle başarılı olamadı. Polis ve zabıta Hilmi Uran Meydanı'na ulaşan sokakları, şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangından çıkan yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, yoğun çaba sonrası yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşlar söndürme çalışmalarını dikkatle takip etti.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Bodrum, 3. Sayfa
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