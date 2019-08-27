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Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, imara aykırılıkları olduğu belirlenen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemleri sürüyor.

27.08.2019 15:36 Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, imara aykırılıkları olduğu belirlenen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemleri sürüyor.
Türkbükü Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki rezidans ve villa inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili 24 Ağustos'ta başlatılan yıkım işlemine bugün de devam edildi.
İnşaat sahipleri, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde yıkıma devam ediyor.
İş makinelerinin ulaşım sağlayamadığı yapıdaki bazı noktalarda yıkım, işçilerce iskele kurularak yavaş şekilde ilerliyor. Projenin sahil kısmına getirilen bir vincin de bölgede hazır bekletildiği görüldü. Çalışmaların birkaç gün daha süreceği belirtildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle Bodrum'da 20 Ağustos'ta kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinin kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almıştı.
Göltürkbükü ve Gündoğan sınırında bulunan rezidans, villa ve otel inşaatı projesinde de inceleme yapan Kurum, imara aykırı kısımları yerinde tespit etmişti.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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