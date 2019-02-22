Bodrum'da Romantik Dönem'den Latin Dünyası'na Konseri

BODRUM'da sahne alan Karsanat Trio Likya
Grubu, 'Romantik dönemden Latin dünyasına' konulu konser verdi. Bodrum
Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki konserde Karsanat Trio Likya Grubu, Felix Mendelssohn Bartholdy
'nun '1 No'lu Piyonolu Trio', 'Sargey Rachmaninov', 'Sol Minör Elegiaque' ile Astor Piazzola'nın 'Dört Mevsimler' adlı eserlerini seslendirdi. Kemanda Nilgün Yüksel, viyolonselde Poyraz Baltacıgil ve piyanoda Barış Büyükyıldırım'dan oluşan Karsanat Trio Likya Grubu'nun konseri 1.5 saat sürdü. Grup, konser sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
- Muğla
Felix Mendelssohn Bartholdy, Likya, Bodrum, Kültür Sanat
Kaynak: DHA