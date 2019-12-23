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Bodrum'da sağanak etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

23.12.2019 22:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:37
'nın ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşama doğru etkisini gösteren sağanağın ardından bazı caddelerde su birikintileri oluştu, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Bodrum- kara yolunun yanı sıra ilçe merkezindeki bazı caddelerde araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Neyzen Tevfik Caddesi ve bazı noktalarda rögarlar taştı. Bodrum Belediye Meydan'nda biriken su, yaya yolu üzerinden limana döküldü.
Sağanakta oluşan çamurlu suların denize döküldüğü Kumbahçe sahilinde ve limanda, suyun rengi kahverengiye döndü.
Öte yandan Gümbet Mahallesi'nde üzerine ağaç devrilen bir otomobilde küçük çapta hasar oluştu.
Aralıklarla devam eden yağışın, gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Bodrum'da sağanak etkili oldu

Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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