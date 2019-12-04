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Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

04.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:27Bodrum'da sağanak etkili oluyor
'nın ilçesinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
İlçede akşam başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, Bodrum- ve Yalıkavak kara yolunda su taşkını yaşanmasına neden oldu. Trafiğin durma noktasına geldiği kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.
Sağanağa yolda yakalanan bazı vatandaşlar ise işletmelerin tentelerinin altına sığınarak yağışın azalmasını bekledi.
Yoğun su birikintilerinin oluştuğu Bitez Atatürk Bulvarı'nda ise yayalar ve sürücüler yolda güçlükle ilerledi.
Polis ile zabıta ekipleri, sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışma yaptı.

Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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