16 Aralık 2018, 20:11
»»

Bodrum'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi (3)

- Su baskınının ardından istinat duvarı çöken bölgeden detaylar Su baskını yaşanan evden görüntüler İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmaları Görgü tanığının açıklaması Evin içinden görüntüler MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

- Su baskınının ardından istinat duvarı çöken bölgeden detaylar
Su baskını yaşanan evden görüntüler
İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmaları
Görgü tanığının açıklaması
Evin içinden görüntüler MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Gündoğan Mahallesi'nde çok sayıda evi su bastı, istinat duvarı çöktü. Evde eşi ve köpeğiyle mahsur kalan Atilla Yeşil, evin penceresinden çıkarak kurtuldular. Muğla,İtfaiye,Bodrum
16 Aralık 2018 Pazar 20:11