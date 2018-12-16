Bodrum'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi (3)

- Su baskınının ardından istinat duvarı çöken bölgeden detaylarSu baskını yaşanan evden görüntüler İtfaiye
ve belediye ekiplerinin çalışmalarıGörgü tanığının açıklamasıEvin içinden görüntüler MUĞLA - Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Gündoğan
Mahallesi'nde çok sayıda evi su bastı, istinat duvarı çöktü. Evde eşi ve köpeğiyle mahsur kalan Atilla Yeşil, evin penceresinden çıkarak kurtuldular.
Muğla,İtfaiye,Bodrum
16 Aralık 2018 Pazar 20:11