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Bodrum'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

Bodrum'da sağanak sonrası denizin rengi değiştiMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmurun ardından denizin rengi değişti.

08.10.2019 17:53
Bodrum'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmurun ardından denizin rengi değişti.
Gece başlayan ve aralıklarla şiddetini arttıran yağmur, turizm cenneti Bodrum'da hayat olumsuz etkiledi. Şiddetini yitiren yağmurun ardından oluşan manzara ise görenleri şaşırttı. Dere yataklarının taşmasıyla birlikte dünyaca ünlü kumbahçe plajının rengi değişti. Masmavi denizi bir anda çamura büründü. Sağanak yağmurun ardından oluşan çamurlu suyun denize döküldüğü Kumbahçe sahilinde ve limanda, suyun rengi kahverengi oldu.
Bodrum'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

Bodrum, Muğla, Genel

Kaynak: İHA

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