Bodrum'da sağanak sonrası güneşli hava

BODRUM'da, dün öğle saatlerinde başlayan fırtınanın ardından bu sabaha kadar aralıklarla süren yağmur, yerini güneşe bıraktı. Güneşli havayla birlikte birçok kişi, marina, sahil, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparak, güzel havanın keyfini çıkardı.

Bodrum'da dün saat 13.00 sıralarında başlayarak saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına yerini sağanağa bıraktı. Sokak ve caddeler suyla dolup, taştı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. Turgutreis- Bodrum karayolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Bodrum- Kos ve Bodrum- Datça feribot seferleri iptal edildi. Milas- Bodrum Havalimanı'na inmesi beklenen yolcu uçakları piste inemeyince, başka havalimanlarına yönlendirildi. Dere Sokak tamamen suyla doldu. Atatürk Bulvarı, Gümbet Kavşağı, Konacık Kavşağı sular altında kalınca, trafik polisleri yolu kısmi olarak trafiğe kapatıp, kontrollü geçiş sağladı. Karayolları, Bodrum Belediyesi ve Muğla Arama Kurtarma Derneği ekipleri yoğun mesai yaptı. Çalışmaların ardından yollar temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Bu sabah ise yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından ilçede hayat normale döndü. Yerli ve yabancı turistler, güneşli havada köpekleriyle birlikte Bodrum Marina'da yürüyüş yaptı. Kentte bulunanlar güzel havanın keyfini yaşadı.