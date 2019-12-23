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Bodrum'da sağanak ve fırtına

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

23.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:24
ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Muğla Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Menteşe ilçesine son 24 saatte metrekareye 54,8 kilogram yağış düştü.
İlçede, gece saatlerinden itibaren etkisi gösteren kuvvetli yağış ve fırtınada ağaçlar devrildi.
Belediye ekipleri, devrilen ve devrilmesi muhtemel ağaçları kaldırdı.
Kentte sabaha karşı etkisini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde, sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.
Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı ilçede, çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Ortaköy, Yaraş, Karabağlar mahallelerinde yolların suyla dolması sonucu, sürücüler ve vatandaşlar zor durumda kaldı. Bazı yerlerde tarım arazileri de sulara gömüldü.
'da rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreyi buldu.
Açık denizde etkisini artıran rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla deniz suyu kıyıdaki iş yerlerinin balkonlarına kadar yükseldi, bazı iskeleler zarar gördü.
Sahil bandına biriken çakıl ve odun parçaları, kepçelerle temizlendi.
Bodrum'da sağanak ve fırtına

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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