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Bodrum'da sahilde sere serpe güneşlenirken yakalandı

Bodrum'da sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın karşısında polisleri görünce şok oldu.

27.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:33
Bodrum'da sahilde sere serpe güneşlenirken yakalandı
Bodrum'da sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın karşısında polisleri görünce şok oldu. Köpekleriyle beraber sahilin görünmeyecek bir bölümünde güneşlenen kadına polis ekiplerince tutanak tutuldu.

Korona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahillerde gezmek, denize girmek ve sahilde güneşlenmek yasak olmasına rağmen Bodrum'da bir kadın sahilde güneşlenirken polis ekipleriyle yakalandı. Bikinisini giymiş, şezlongda uzanan kadın bir anda karşısında polis ekiplerini görünce ne yapacağını şaşırdı. Akçabük koyunda güneşlenen kadına idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Hazırlanan tutanaklar Bodrum Kaymakamlığına gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Polis, 3. Sayfa, Haber
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